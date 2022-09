Prinses Astrid verwacht ‘ontroerende’ bruiloft van dochter

De Belgische prinses Astrid verwacht het volgende week niet droog te kunnen houden tijdens de bruiloft van haar oudste dochter prinses Maria Laura. “Ik ga ontroerd zijn”, vertelde Astrid, de jongere zus van koning Filip, vrijdag tijdens een persconferentie over het huwelijk op zaterdag 10 september.

“Mijn echtgenoot en ik verheugen ons ontzettend voor onze dochter”, sprak de prinses, die werd bijgestaan door haar man prins Lorenz. “Het is een ontzettend groot evenement voor ons. Voor Laura was het belangrijk om in Brussel te trouwen omdat ze hier geboren en getogen is. Ze is dol op haar stad.”

Ook over hun toekomstige schoonzoon William Isvy zijn de prinses en prins enthousiast. “Hij is als een zoon voor ons”, aldus Astrid.

Maria Laura en William geven elkaar het jawoord in intieme kring op het stadhuis in Brussel. Later op de dag vindt een grotere ceremonie plaats in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal. Onder anderen het koningspaar, prins Laurent en prinses Delphine staan op de gastenlijst.