Prinses Beatrice schrijft essay over zorgen rond vroeggeboorte

Prinses Beatrice vraagt in een persoonlijk essay voor Vogue meer aandacht voor de gezondheid van vrouwen rondom vroeggeboortes. De oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson deelt ook dat haar eigen dochter Athena afgelopen januari te vroeg werd geboren.

Ze schrijft dat aan de aankondiging van de geboorte van haar tweede dochter met Edoardo Mapelli Mozzi weken van onzekerheid voorafgingen. “Niets bereidt je echt voor op het moment waarop je beseft dat je baby te vroeg geboren wordt. Je hebt zo weinig controle”, schrijft Beatrice (36). De prinses deelt niet hoeveel te vroeg Athena uiteindelijk werd geboren.

De prinses stelt dat haar gevoelens van bezorgdheid “universeel” zijn. “Net als talloze andere aanstaande moeders lag ik in de weken voor de bevalling wakker, probeerde ik elke beweging van de baby in mijn buik te volgen en vroeg ik mezelf duizend keer af: ‘Wat als dit gebeurt, of wat als dat gebeurt?'”

Beatrice zet zich sinds enige tijd in als beschermvrouwe van Borne, een organisatie die vroeggeboortes wil voorkomen. De prinses noemt deze benoeming “zeer persoonlijk” en zegt er “erg trots” op te zijn. Beatrice hoopt dat haar dochters Athena en Sienna later dankzij meer investeringen in medisch onderzoek niet dezelfde uitdagingen ervaren als hun moeder. “En zelfs als dat wel gebeurt, doen ze dat met de beste kennis die ze tot hun beschikking hebben.”