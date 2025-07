Prinses Beatrice verrast publiek bij huldiging voetbalsters

De Britse prinses Beatrice heeft het publiek verrast toen ze dinsdag onverwacht opdook tussen de menigte tijdens de huldiging van de Engelse voetbalsters bij Buckingham Palace. De nicht van koning Charles werd vergezeld door haar man Edoardo Mapelli Mozzi, stiefzoon Christopher Woolf, dochter Sienna en baby Athena.

De Engelse voetbalsters werden gehuldigd voor het winnen van de Europese titel. De ‘Lionesses’ reden met een open bus over The Mall en werden toegejuicht tijdens de podiumceremonie bij Buckingham Palace. De verwachting was dat er geen leden van de koninklijke familie aanwezig zouden zijn. Prins William en zijn gezin vieren vakantie en koning Charles bracht maandag nog een bezoek aan Schotland. Het publiek reageerde verrast toen prinses Beatrice en haar gezin opdoken.

Op foto’s is te zien hoe de prinses en haar gezin in alledaagse kleding tussen de menigte staan. Tijdens de podiumceremonie was er onder andere een optreden van rapper Burna Boy en werden de Engelse speelsters toegezongen door duizenden fans.