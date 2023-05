Prinses Beatrice vervangt zwangere zus bij Chelsea Flower Show

De Britse prinses Beatrice en haar man Edoardo hebben de jaarlijkse Chelsea Flower Show bezocht als vervangers van prinses Eugenie. Die verwacht elk moment haar tweede kind.

De 34-jarige Beatrice maakte volgens de Daily Mail haar opwachting bij een showtuin in Horatio’s Garden, die is ontworpen voor mensen met ruggenmergletsel en gekoppeld is aan een goed doel met dezelfde naam.

De zwangere prinses Eugenie is beschermvrouwe van het goede doel, en plaatste dinsdag een foto’s van haar zus en Edoardo op Instagram. “Ik ben zo’n trotse beschermvrouwe van dit goede doel”, zei ze erbij. “En mijn zus vond het gisteren erg leuk om op bezoek te gaan.”