Prinses Beatrix 85 jaar geworden

Prinses Beatrix is dinsdag 85 jaar geworden. Dat viert de prinses echter zonder haar oudste zoon, koning Willem-Alexander. Die is namelijk met koningin Máxima en prinses Amalia op werkbezoek op de Caribische eilanden.

Beatrix was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 koningin van Nederland. De 85-jarige prinses werd op 31 januari 1938 geboren op Paleis Soestdijk in Baarn als oudste kind van koningin Juliana en prins Bernhard. Op 10 maart 1966 trouwde prinses Beatrix met Claus von Amsberg en samen kregen zij drie zoons: Willem-Alexander, Friso en Constantijn. In 2002 overleed haar man Claus. Elf jaar later overleed ook haar zoon Friso als gevolg van een ski-ongeluk.

Tegenwoordig woont prinses Beatrix op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. Af en toe is ze nog in de openbaarheid als Prinses van Oranje-Nassau, maar dat is niet heel vaak meer. Halverwege januari was ze nog bij de uitvaart van de Griekse koning Constantijn en bij de traditionele nieuwjaarsontvangsten van het koningspaar.