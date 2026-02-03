Prinses Beatrix bedankt publiek voor verjaardagswensen

Prinses Beatrix heeft het Nederlandse volk bedankt voor de berichten die ze dit weekend heeft ontvangen ter gelegenheid van haar 88e verjaardag. De dankkaart werd dinsdagochtend op Instagram gedeeld door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

“Voor al uw goede wensen die ik ter gelegenheid van mijn verjaardag mocht ontvangen, dank ik u hartelijk”, staat in het bericht. Prinses Beatrix heeft de brief ondertekend op kasteel Drakensteyn.

Beatrix had zaterdag geen publieke activiteiten op de agenda staan. De RVD liet desgevraagd aan het ANP weten dat de prinses haar verjaardag “in huiselijke kring” vierde.