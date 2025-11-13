Prinses Beatrix bewondert werk van Sacha de Boer in Rijksmuseum

Prinses Beatrix heeft in het Rijksmuseum in Amsterdam een tentoonstelling met foto’s van fotografe Sacha de Boer geopend. Voor een grote wand knipte de prinses (87) een lint door, waarna ze samen met de oud-journaallezeres een gordijn openschoof en enkele foto’s zichtbaar werden.

De foto’s zijn gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Simavi, een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor gezondheid en gelijkheid voor vrouwen en meisjes in Afrika en Azië. De Boer maakte voor het jubileum een serie portretten van vrouwen uit Kenia en Indonesië. Na de opening kreeg prinses Beatrix van De Boer een rondleiding langs de foto’s, waarbij de fotografe meer vertelde over de vrouwen op de foto’s. De prinses luisterde aandachtig en stelde vragen.

Prinses Beatrix is beschermvrouw van de organisatie, een rol die eerder werd vervuld door haar moeder koningin Juliana en grootmoeder koningin Wilhelmina. Een foto van Juliana in actie voor Simavi is ook opgenomen in de bredere tentoonstelling over de geschiedenis van de organisatie. Ook bij die foto uit 1932 stond de prinses even stil.

De foto’s in het Rijksmuseum zijn donderdag eenmalig te zien voor genodigden. Een woordvoerder van Simavi laat weten dat het de bedoeling is dat de foto’s later via een reizende tentoonstelling ook op andere plaatsen te zien zijn. Locaties of data zijn daarvoor nog niet bekend.