Prinses Beatrix bezoekt ‘lesmolen’ De Onderneming in Witmarsum

Prinses Beatrix heeft zaterdagmiddag een bezoek gebracht aan molen De Onderneming in Witmarsum. Het bezoek vond plaats ter ere van het 50-jarig bestaan van het Gild Fryske Mounders, een vereniging van vrijwillige molenaars.

De molenaars van het Gild leiden Friese aspirant-molenaars op. De Onderneming is een van de ‘lesmolens’ van de vereniging waar aspirant-molenaars worden opgeleid. In de molen is een ambachtelijke brood- en banketbakkerij gevestigd. Bij het Gild zijn ongeveer 275 leden aangesloten.

Beatrix, beschermvrouwe van Vereniging De Hollandsche Molen, kreeg een rondleiding door de molen. Daarbij nam ze het eerste exemplaar van het Groot Fries Molenboek deel 2 in ontvangst, een boek over windmolens in Friesland. Ze sprak ook met de auteurs van het boek en hoorde van een molenaar-leermeester en zijn leerlingen over de opleiding tot molenaar.