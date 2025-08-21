Prinses Beatrix bezoekt SAIL op Groene Draeck

Prinses Beatrix is op bezoek bij SAIL in Amsterdam. De prinses vaart donderdag op haar eigen zeilschip, de Groene Draeck, bevestigde een woordvoerster van SAIL. Onder anderen prinses Mabel, gravin Luana en graaf Claus-Casimir zijn ook aan boord.

Het schip wordt op het water omringd door politieboten en politie op jetski’s. De Groene Draeck is het zeiljacht dat prinses Beatrix voor haar 18e verjaardag cadeau kreeg. Het is een lemsteraak, een traditioneel Fries zeilschip.

Koning Willem-Alexander was woensdag ook op het nautische evenement met hetzelfde zeilschip van zijn moeder. De koning stond zelf aan het roer. Hij voer met oud-klasgenoten van zijn opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder, deelde het Koninklijk Huis op Instagram.