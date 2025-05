Prinses Beatrix bij eerbetoon aan Jiří Kylián

Prinses Beatrix woont 19 juni in cultuurcentrum Amare in Den Haag de voorstelling Wings of Time bij, gedanst door het Norwegian National Ballet. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekendgemaakt. Het tweeluik Wings of Time is een eerbetoon aan het oeuvre van choreograaf Jiří Kylián.

De veelvuldig gelauwerde Kylián was decennialang verbonden aan het in Den Haag gevestigde Nederlands Dans Theater (NDT), als choreograaf en als artistiek leider. Hij maakte meer dan negentig choreografieën, die nog volop in allerlei landen worden gedanst.

Wings of Time maakt deel uit van een retrospectief van Kylián dat is samengesteld door Holland Dance Festival, Amare en Kylián Productions.