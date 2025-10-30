Prinses Beatrix en prinses Margriet naar Nederlands Balletgala

Prinses Beatrix is eind november met haar zus prinses Margriet aanwezig bij de 27e editie van het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds ’79. Het gala wordt gehouden op maandagavond 24 november in het Amsterdamse DeLaMar Theater, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

Tijdens het gala worden verschillende hoogtepunten uit de Nederlandse danswereld gepresenteerd. Zo treden onder meer Het Nederlands Dans Theater, Introdans en het Scapino Ballet Rotterdam op. Verder reikt het Dansersfonds de jaarlijkse Aanmoedigingsprijzen uit aan veelbelovende dansers. Daarnaast zijn er dit jaar twee Speciale Prijzen als blijk van lof voor een bijzondere prestatie, aldus de RVD.

Het Nederlands Balletgala wordt opgedragen aan Roel Voorintholt, artistiek directeur van Introdans. Prinses Margriet is beschermvrouwe van Introdans.