Zien: Prinses Beatrix geeft lammetje de fles voor NLdoet

Prinses Beatrix heeft vrijdag een lammetje de fles gegeven op kinderboerderij De Bijlmerweide in Amsterdam. Dat deed de prinses in het kader van de jaarlijkse vrijwilligersactie van NLdoet. Beatrix sprak met vrijwilligers, maakte een rondje over het terrein en hielp met het voeren van verschillende dieren.

Bij aankomst kreeg de prinses eerst een kop koffie aangeboden en ging ze in gesprek met enkele vrijwilligers. Op de vraag hoeveelste keer het is dat ze zich inzet voor NLdoet, antwoordde de 88-jarige prinses lachend: “Ik heb niet geteld.” Een vrijwilliger vertelde ondertussen over het ontstaan van de kinderboerderij in 1984. Tijdens het gesprek werd Beatrix even afgeleid door een dierenverblijf achter haar. “Sorry dat ik even achter u kijk, hij leidt mij af”, zei Beatrix over de degoes, kleine knaagdieren uit Zuid-Amerika. “Ze zijn wel heel schattig”, vond de prinses.



De prinses hielp met het voeren van de koeien en liep langs een groot varken dat luid begon te knorren. “Hij lacht u uit”, grapte ze tegen een vrijwilliger. Ook de geiten kregen aandacht van de moeder van koning Willem-Alexander. “Deze zijn mooi”, zei Beatrix terwijl ze de dieren kort aaide. Bij het weglopen nam ze nog even afscheid: “Dag lieverdjes.”

Buiten sprak de prinses met vrijwilligers die bloemen aan het planten waren. “Leuk dat u er bent”, zei een van hen. “Vind ik ook”, beaamde Beatrix. Even verderop stopte ze bij twee ezels. Een aanbod om een van de dieren te borstelen sloeg ze vriendelijk af, maar het beest een wortel voeren wilde ze wel. “Hoe heten de ezels?”, vroeg ze. “Jelle en Jens,” kreeg ze te horen. “Hele Nederlandse namen”, vond de prinses.

Voor het voeren van de lammetjes was een stoel voor haar klaargezet, maar Beatrix bleef liever staan terwijl een vrijwilliger een lam vasthield. “Jij hebt honger”, zei ze terwijl ze het dier de fles gaf. “Wel een beetje voor de anderen overlaten.”

Net toen het begon te regenen, sloot de prinses haar bezoek aan de kinderboerderij af met een groepsfoto met de vrijwilligers.