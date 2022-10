Prinses Beatrix geeft startschot voor expositie over haar moeder

Prinses Beatrix heeft donderdagavond een tentoonstelling over het leven van haar moeder Juliana in De Nieuwe Kerk in Amsterdam officieel geopend. De prinses gaf het startschot door op een knop te drukken waardoor een groot doek met een portret van koningin Juliana omhoog ging.

Voorafgaand aan het openingsmoment kwamen enkele sprekers aan het woord. De bijeenkomst werd geopend door Annabelle Birnie, de directeur van De Nieuwe Kerk. Daarna hield Anna Eleanor Roosevelt, de kleindochter van de Amerikaanse voormalige First Lady Eleanor Roosevelt, een toespraak. Zij was als eregast uitgenodigd omdat haar oma bevriend was met Juliana. Die vriendschap komt ook aan bod in de tentoonstelling.

Daarna werden Beatrix en de andere gasten getrakteerd op een optreden van het ZO! Gospel Choir. Na dat muzikale moment opende de prinses de expositie officieel.

Honderden objecten

In de tentoonstelling De eeuw van Juliana – een koningin en haar idealen, die vanaf zaterdag tot en met 10 april geopend is voor het publiek, wordt het leven van de koningin verteld aan de hand van honderden objecten. Zo zijn er onder meer persoonlijke bezittingen, foto’s en filmfragmenten te zien.

Juliana, die in 2004 op 94-jarige leeftijd overleed, was van 1948 tot en met 1980 koningin. De tentoonstelling is opgezet omdat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat Juliana werd ingehuldigd.