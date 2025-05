Prinses Beatrix in Amsterdam voor opening beeldententoonstelling

Prinses Beatrix is dinsdagochtend in Amsterdam voor de opening van beeldententoonstelling ARTZUID. De prinses werd in het paviljoen aan de Minervalaan welkom geheten door onder anderen de Amsterdamse wethouder en locoburgemeester Marjolein Moorman en Ralph Keuning, curator van de tentoonstelling.

Na aankomst kreeg de prinses een roze handboeket van twee kinderen. Florine van 10 jaar en haar broertje Hero van 9 jaar zijn de kinderen van vrijwilliger Alexandra, die al tien jaar vrijwilligerswerk doet voor de tweejaarlijkse beeldententoonstelling. De kinderen zijn dan ook altijd erg betrokken bij de organisatie en helpen graag mee, aldus hun trotse moeder.

Samen met tientallen genodigden luisterde prinses Beatrix na aankomst naar enkele toespraken. In het publiek zaten ook zo’n zestig kunstenaars die aan de tentoonstelling hebben meegewerkt. ARTZUID staat deze negende editie in het teken van 750 jaar Amsterdam. Later op de ochtend krijgt de prinses een rondleiding langs de beelden en bezoekt ze het kinderpaviljoen.