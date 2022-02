Prinses Beatrix in Concertgebouw voor herdenking Bernard Haitink

Prinses Beatrix is zondagavond aangekomen bij het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. De prinses woont daar het herdenkingsconcert bij voor de in oktober 2021 overleden dirigent Bernard Haitink.

Bernard Haitink was van 1961 tot 1988 chef-dirigent van het Concertgebouworkest. In 1999 werd hij benoemd tot eredirigent. Met het concert wordt stilgestaan bij de 65 jaar lange relatie tussen Haitink en het orkest. Honorair gastdirigent Iván Fischer leidt Gustav Mahlers Eerste symfonie en een nieuw werk van de Britse componist Mark-Anthony Turnage, A Cortege for Bernard Haitink.

Beatrix gaat na het concert in gesprek met musici en nabestaanden van Haitink. Op zondagavond 13 februari is het concert om 19.20 op televisie te zien op NPO 2.