Prinses Beatrix in juni naar viering 150 jaar Koning Willem Fonds

Prinses Beatrix gaat volgende maand naar de viering van het 150-jarig bestaan van het Koning Willem Fonds. De ceremonie vindt plaats in Trinity House in Londen. Beatrix is beschermvrouwe van het fonds dat zich inzet voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk die wat extra steun kunnen gebruiken.

Samen met vrijwilligers, begunstigden en donateurs staat de prinses stil bij het werk van het fonds dat in 1874 werd opgericht toen koning Willem III 25 jaar op de troon zat. Prinses Beatrix is aanwezig bij de plenaire viering en bezoekt een kleine historische tentoonstelling. Ook ontmoet ze een aantal genodigden.

Het Koning Willem Fonds helpt al 150 jaar Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk die overbelast zijn geraakt door bijvoorbeeld armoede, ziekte, ontslag of familieomstandigheden. Het fonds deelt onder meer betaalbonnen of kleine pensioenen uit, maar biedt ook praktische hulp bij verhuizingen.