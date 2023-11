Prinses Beatrix is aangekomen op Curaçao. De 85-jarige prinses landde maandag even voor 16.00 uur lokale tijd op Curaçao International Airport, bijna 21.00 uur in Nederland. Prinses Beatrix brengt tot en met woensdag een bezoek aan Curaçao. De dag daarop vliegt de prinses nog naar Aruba, waar zij de donderdag en vrijdag doorbrengt.

Bij aankomst op het vliegveld werd Beatrix begroet door Lucille George-Wout, de gouverneur van Curaçao, viceminister-president Ruthmilda Larmonie-Cecilia en Walter Hansen, de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied.

Het programma gaat dinsdag pas echt van start. Tijdens het laatste bezoek van prinses Beatrix aan het eiland, zo’n twee jaar geleden, werd onder meer aandacht besteed aan de gevolgen van de coronapandemie en natuurbehoud op het eiland. Ook dit keer staan de bescherming van de natuur centraal tijdens het bezoek, evenals sociaal-maatschappelijke initiatieven.