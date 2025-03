Prinses Beatrix let op details bij klusjes voor NLdoet in Utrecht

Prinses Beatrix heeft zich zaterdagmiddag in Utrecht ingezet voor de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. In speeltuin De Kameleon plantte ze bloemen en schilderde een bankje. De 87-jarige prinses ging daarbij toegewijd te werk en had oog voor detail.

Voor de eerste klus, het planten van chrysanten en madeliefjes, trok de prinses oranje tuinhandschoenen aan. Omdat een beplantingsplan leek te ontbreken, nam de prinses het heft in eigen hand en arrangeerde de te poten plantjes. “Je moet wel diep graven, hoor”, zei ze tegen haar collega’s bij het bloembed. Na een paar plantjes hadden de vrouwen de smaak te pakken. “Heel goed, we leren het wel”, zei de prinses.

Het volgende karweitje voor de prinses was het schilderen van een bankje. De prinses doopte haar kwast in een blik met lichtgele verf en ging aan de slag. Erg tevreden leek ze niet. “Als u kritiek heeft, moet u het zeggen hoor”, zei ze tegen de vrijwilliger naast haar. Die merkte op dat de prinses wel kritisch was op zichzelf. “Ja, anders krijg ik een slechte reputatie”, reageerde de prinses lachend, terwijl ze nog wat klodders uitsmeerde.

Deksel

In het gebouw bij de speeltuin zit Speel-o-theek Hoograven gevestigd. Na de werkzaamheden buiten, ging de prinses ook daar nog even aan het werk. In de speelgoeduitleen werden puzzels klaargemaakt. De prinses maakte van het moment gebruik om de aanwezige fotografen een beetje te plagen. Ze pakte de deksel van een puzzeldoos en bekeek die van zo dicht bij, dat ze de pers het zicht op haar gelaat ontnam. “Even kijken wat het moet worden, hoor”, zei ze lachend.

Het bezoek eindigde met een groepsfoto met alle vrijwilligers. Tijdens NLdoet kunnen Nederlanders op een laagdrempelige manier kennismaken met vrijwilligerswerk. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hielpen vrijdag in een buurthuis in Katwijk.