Prinses Beatrix ooit door eigen papegaai gebeten

Prinses Beatrix is ooit door haar papegaai gebeten. Dat vertelde de prinses vrijdagochtend in het Parke Nacional Arikok in Aruba toen zij daar een kooi met ‘lora’s’ instapte. Dit is een geelvleugelamazone, een soort papegaai die al tachtig jaar niet meer in het wild is gezien. De prinses mocht zo’n tien lora’s voeren die zijn gevonden door de douane en binnenkort worden uitgezet in de natuur.

“Ik ben dol op papegaaien”, zei de prinses toen zij bij de kooi met de groene vogels aankwam. Vervolgens hoorde Beatrix meer over de manier waarop de dieren gevoerd moeten worden. Daarop wilde de prinses wel graag weten of de dieren ook bijten bij het voeren. “Mijn papegaai bijt als ik niet voorzichtig doe met mijn vingers”, vertelde ze. Dat is al eens gebeurd. “Ik wil het niet nog een keer hebben.”

Bijten doen de lora’s niet, werd de prinses verteld, maar wel zouden de vogels snel op haar af komen door het voer. “Ik ben niet bang voor papegaaien”, zei de prinses daarop, en ze stapte de kooi in. “Hallo jongens”, zei ze tegen de dieren en ze legde het eten, boontjes en pinda’s, in de voerbakjes. Eerst was het nog even zoeken wat in welk bakje moet. “Ik begin te begrijpen hoe het werkt”, zei de prinses na verschillende bakjes gevuld te hebben.

Intelligent

De dieren hebben de intelligentie van een kind van 4 jaar oud, werd de prinses verteld. “Ze kunnen bijna terug praten”, grapte ze. Daarop werd haar gevraagd of haar papegaai eigenlijk kan praten. “Hij kan bepaalde dingen zeggen en deuntjes fluiten”, liet de prinses weten.

Dit is niet het eerste bezoek van prinses Beatrix aan het nationaal park. Bij haar laatste bezoek aan het eiland in 2017 ging zij hier nog langs. Ook toen kreeg de prinses meer te horen over bedreigde vogelsoorten op het eiland, zoals de holenuil en de maisparkiet, de ‘prikichi’. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia bezochten het nationaal park nog in januari tijdens hun bezoek aan het Caribisch deel van Nederland.