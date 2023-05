Prinses Beatrix opent molendagen in Delft

Prinses Beatrix opent vrijdagmiddag in Delft de vijftigste editie van de Nationale Molendagen, waarbij komend weekend honderden water- en windmolens hun deuren openen voor publiek. De prinses brengt een bezoek aan molen De Roos in het centrum van de Zuid-Hollandse stad. Daar gaat ze onder andere in gesprek met de molenaar. Ook spreekt ze met vrijwilligers die de tuin van de molen onderhouden.

De Nationale Molendagen worden georganiseerd door vereniging De Hollandsche Molen, die dit jaar honderd jaar bestaat. Om die reden krijgt prinses Beatrix, beschermvrouwe van de vereniging, vrijdag een jubileumboek van De Hollandse Molen overhandigd. Ook bezoekt ze een fototentoonstelling in de molenaarswoning.

Korenmolen De Roos is de laatst overgebleven molen van de vijftien windmolens die ooit op de stadswallen van Delft hebben gestaan. Dat prinses Beatrix uitgerekend hier de Nationale Molendagen opent, is geen toeval, zegt Luuk van Term van De Hollandsche Molen. “Haar voorgangers, prins Friso en prins Claus, zijn ook allebei op deze molen geweest. Er is ook een gedenksteen op de molen, dus dat vonden we mooi passen.”

Prins Friso, de zoon van Beatrix, was van 2005 tot aan zijn dood in 2013 beschermheer van De Hollandsche Molen. Ook Beatrix’ overleden echtgenoot Claus was jarenlang beschermheer van de vereniging.

Molen De Roos heeft onlangs nieuwe wieken gekregen. De opening van de Nationale Molendagen is daarmee volgens Van Term ook een soort heropening van de molen. “Hij kan weer draaien. Dat maakt molenaars blij, want een stilstaande molen wil je niet.”

Hoewel prinses Beatrix de Nationale Molendagen vrijdagmiddag al opent, vindt het evenement officieel pas plaats op zaterdag 13 mei en zondag 14 mei. Naar verwachting doen zo’n achthonderd molens eraan mee. Bezoekers kunnen de deelnemende molens bezichtigen en uitleg krijgen over de werking.