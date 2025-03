Prinses Beatrix reikt Jantje Beton Prijs op 10 april uit in Gouda

Prinses Beatrix reikt op donderdagmiddag 10 april in Gouda de Jantje Beton Prijs uit. De gemeente Gouda won de prijs voor speelvriendelijkste gemeente van Nederland in 2023. Dit jaar maken Utrecht, Apeldoorn en Breda kans op de prijs.

Tijdens de bijeenkomst in Gouda zijn er toespraken van de directeur-bestuurder van Jantje Beton en de burgemeester van de gemeente Gouda. Ook houdt de voorzitter van de vakjury, Mariëtte Hamer, een toespraak en is er een panelgesprek onder leiding van kinderen. Tot slot reikt prinses Beatrix samen met kinderen de Jantje Beton Prijs uit.

De Jantje Beton Prijs is ontstaan in 1978 en wordt sinds 2021 tweejaarlijks uitgereikt. Jantje Beton zet zich sinds 1968 in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Jantje Beton.