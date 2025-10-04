Prinses Beatrix treft Oranjepad-deelnemers op Soestdijk

Prinses Beatrix heeft zaterdagmiddag deelnemers aan de zesde editie van de wandel- en fietstocht Het Oranjepad van het Prinses Beatrix Spierfonds onthaald. De prinses trof ze bij de finish bij Paleis Soestdijk in Baarn.

Beatrix, sinds 1957 beschermvrouwe van het naar haar vernoemde fonds, sprak bij het eindpunt van de route met enkele lopers en fietsers. Ze had door het slechte weer een paraplu nodig.

Dit jaar deden zo’n 1250 deelnemers mee die gezamenlijk met sponsoring 226.000 euro ophaalden voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.