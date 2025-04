Prinses Beatrix vaart mee met KNRM voor viering 200-jarig bestaan

Prinses Beatrix vaart op woensdag 14 mei mee met een reddingsboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Het bezoek aan de KNRM in Stellendam staat in het teken van tweehonderd jaar KNRM. De prinses is beschermvrouwe van de KNRM.

De prinses (87) stapt die dag aan boord van de Stellendamse reddingboot Antoinette, meldt de KNRM. Bij de Search and Rescue-oefening op het Slijkgat wordt met drie reddingboten een realistisch scenario verbeeld dat moet laten zien waar de vrijwillige redders van de KNRM mee te maken krijgen en voor zijn opgeleid.

De band tussen de KNRM en het koningshuis gaat terug tot de oprichting in 1824. Koning Willem I was nauw betrokken bij het reddingwezen en koningin Emma was in 1891 de eerste koninklijke beschermer van de Redding Maatschappij. Koningin Juliana verleende in 1949 het predicaat Koninklijk aan de twee actieve reddingmaatschappijen, die in 1991 fuseerden tot de KNRM. Sinds de oprichting in 1824 kregen achttien reddingboten in de KNRM-vloot een koninklijke naam.