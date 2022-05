Prinses Beatrix viert 111-jarig bestaan Erfgoedvereniging

Prinses Beatrix heeft zaterdagochtend de jubileumbijeenkomst van de 111-jarige Erfgoedvereniging Heemschut bijgewoond. Het evenement vond plaats in de Sint-Martinuskerk in Woudrichem.

Erfgoedvereniging Heemschut zet zich sinds 1911 in voor het behoud van cultureel erfgoed. Beatrix luisterde tijdens de bijeenkomst naar toespraken over het werk van de vereniging in het verleden en in de toekomst. Ook werd er ingegaan op de samenwerking in erfgoedbehoud tussen particulieren en overheid.

In het bijzijn van de prinses werd ook de Ton Kootpenning uitgereikt. Deze onderscheiding voor personen die zich in het bijzonder hebben ingezet voor behoud en bescherming van monumenten in Nederland ging dit keer naar architect André van Stigt en erfgoedbeschermer Lilian Grootswagers.

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Erfgoedvereniging Heemschut.