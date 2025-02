Prinses Beatrix viert 450e verjaardag Universiteit Leiden

Prinses Beatrix is vrijdagmiddag bij de Dies natalis, de verjaardag, van de Universiteit Leiden. De prinses is in de Pieterskerk, waar het 450-jarig bestaan van de universiteit wordt ingeluid.

De moeder van koning Willem-Alexander is goed bekend met Leiden. Zij studeerde in de Sleutelstad en was lid van de Vereniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden, die later opging in het huidige Minerva. In 2005 kreeg Beatrix, toen nog koningin, een eredoctoraat van de universiteit.

Het thema van het lustrum van de universiteit is De Tijd Vooruit. Naast een oratie over academische vrijheid worden drie eredoctoraten uitgereikt en zijn er muzikale optredens. De bijeenkomst in de Pieterskerk wordt afgesloten met het zingen van het Wilhelmus.