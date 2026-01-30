Prinses Beatrix viert 88e verjaardag in ‘huiselijke kring’

Prinses Beatrix viert zaterdag haar 88e verjaardag. De voormalige koningin heeft geen publieke activiteiten op de planning staan, maar viert haar verjaardag in ‘huiselijke kring’. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd weten aan het ANP.

In het afgelopen jaar bracht de prinses onder meer bezoeken aan Bonaire en Sint-Eustatius en bezocht zij het reddingstation van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Stellendam. Ook plantte ze bloemen, schilderde ze een bankje voor de landelijke vrijwilligersactie NLdoet en woonde ze diverse culturele en maatschappelijke bijeenkomsten bij.

Beatrix was van 1980 tot 2013 koningin. Ze werd op 31 januari 1938 geboren op Paleis Soestdijk. Zij is de oudste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard en moeder van koning Willem-Alexander. De prinses woont tegenwoordig op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche.