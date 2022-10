Prinses Beatrix viert jubileum van Four Freedom Awards

Prinses Beatrix heeft vrijdag in de Koorkerk in Middelburg een evenement ter ere van het 40-jarig bestaan van de Four Freedom Awards bijgewoond. Beatrix nam er het eerste exemplaar van het lustrumboek in ontvangst en blikte samen met andere aanwezigen terug op de afgelopen jaren en vooruit op de toekomst.

De Four Freedom Awards worden jaarlijks uitgereikt aan mensen en organisaties die met hun inzet en prestaties een grote toewijding tonen aan de idealen die de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt in zijn historische Four Freedoms-toespraak in 1941 verkondigde. Oud-winnaars zijn onder anderen Nelson Mandela, Angela Merkel en de Dalai Lama.

Bij de viering in Middelburg hield War Child-directeur en oud-winnaar Ramin Shahzamani een toespraak. Anna Eleanor Roosevelt nam het woord namens de familie Roosevelt.