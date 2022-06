Prinses Beatrix woont eerste Herman Tjeenk Willink-lezing bij

Prinses Beatrix heeft donderdag in Den Haag de eerste Herman Tjeenk Willink-lezing bijgewoond. De Raad van State heeft de lezing ingesteld ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Herman Tjeenk Willink.

Het thema van de tweejaarlijkse voordrachten is ‘de democratische rechtsorde in de praktijk’. De eerste lezing werd gehouden door naamgever Herman Tjeenk Willink en vond plaats in het gebouw van de Raad van State.

Hij ging in op de verbindingen tussen onder meer democratie en rechtsorde, tussen het werk van de wetgever en van de rechter en tussen de werkelijkheid van het bestuur en de wereld waarin burgers leven.

Van 1997 tot 2012 was Herman Tjeenk Willink vicepresident van de Raad van State. Sinds eind 2012 is hij minister van Staat.