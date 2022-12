Prinses Beatrix woont symposium over duurzaamheid bij

Prinses Beatrix is 16 januari aanwezig bij een symposium van het landelijke samenwerkingsverband In Vrijheid Verbonden in het muziekgebouw Tivoli Vredenburg in Utrecht, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het thema van het symposium is duurzaamheid vanuit levensbeschouwing.

Kunsthistorica en filosoof Eva Rovers, die een boek schreef over manieren waarop ‘gewone’ mensen kunnen zorgen voor ‘buitengewone’ maatschappelijke veranderingen zoals bij de klimaatcrisis, is hoofdspreker. Ook vindt een panelgesprek plaats met jonge vertegenwoordigers van het boeddhisme, hindoeïsme, jodendom, christendom, islam en humanisme over “duurzaamheid vanuit deze tradities”.

De voormalige koningin krijgt het eerste exemplaar van de bundel over duurzaamheid vanuit de tradities in Nederland uitgereikt. Na afloop van de samenkomst gaat zij in gesprek met aanwezige religieuze leiders en betrokken jongeren.

In Vrijheid Verbonden is een interreligieus netwerk waar vertegenwoordigers van verschillende religies de handen ineenslaan om zich sterk te maken voor de democratie.