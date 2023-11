Prinses Beatrix ziet veel problemen bij kinderen en jongeren

Prinses Beatrix ziet dat kinderen en jongeren met “veel problemen” te maken hebben. Dat zei ze donderdagochtend bij haar bezoek aan de Telefon pa Hubentud, de Arubaanse kindertelefoon. Daarom is de prinses blij dat kinderen hier steun kunnen vinden, liet ze weten. Dit was niet het eerste bezoek van Beatrix aan de kindertelefoon op het eiland. Ook bij het eerste telefoontje, nu 24 jaar geleden, was ze aanwezig. Toen nog koningin, bracht ze, net als nu, een bezoek aan Curaçao en Aruba.

“Hier kunnen mensen anoniem bellen” met problemen, zei Beatrix tegen medeoprichter Altagracia Chapman, en hier “wordt geluisterd” naar de kinderen en jongeren. “Een mooi begin”, vond ze. Chapman is blij Beatrix weer te zien, liet ze haar weten. “We willen u bedanken voor uw steun aan kindertelefoons en het mooie werk wat u doet voor kinderen.”

De prinses kreeg van onder anderen directeur Errol Zebeda meer te horen over het traject waarbij jongeren worden klaargestoomd als mentor bij de kindertelefoon. “Geeft u die training aan hen persoonlijk?”, vroeg de prinses. “Dat is belangrijk, iedereen reageert toch heel anders.”

Huiverig

De kindertelefoon helpt inmiddels niet alleen meer kinderen op Aruba, maar krijgt ook telefoontjes uit Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Bij haar afscheid donderdag drukte de prinses Chapman op het hart door te gaan met het “mooie werk”.

Chapman kan zich het bezoek van Beatrix en prins Claus in 1999 nog “heel goed” herinneren, zegt ze na het vertrek van de prinses. “We zouden de eerste kindertelefoon ter wereld zijn die ook jongerenmentoren gebruikt.” Kinderen van ongeveer 15 jaar leren advies te geven aan andere kinderen, legt ze uit. “Toen zei ze nog: past u op dat de kinderen niet te veel verantwoordelijkheid krijgen?” De prinses was een beetje “huiverig”, weet Chapman nog. “Daarom was het mooi om te kunnen zeggen dat het goed is gegaan.”

Eerdere zorgen

Dat Beatrix zich soms zorgen maakt over de toekomst van jongeren, vertelde ze ook in 2021 op Curaçao. Ze gaf in een gesprek met jongeren aan te hopen dat zij het gevoel hebben dat er echt naar hen wordt geluisterd. In dat gesprek vertelde ze ook weleens te hebben meegeluisterd met de kindertelefoon, waaruit voor haar bleek met wat voor problemen jongeren kampen.