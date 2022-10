Prinses Benedikte opent verzorgingshuis in Noord-Seeland

Prinses Benedikte van Denemarken, de zus van koningin Margrethe, heeft een nieuw verzorgingshuis feestelijk ingehuldigd. Het verzorgingshuis in Noord-Seeland is in het leven geroepen door de OK-Foundation, waarvan Benedikte beschermvrouwe is.

In een video van vrijdag, die zondag wordt gedeeld op de Instagrampagina van het Deense koninklijk huis, is te zien dat de prinses een rood lint doorknipt. Vervolgens laat de video zien dat de prinses door het gebouw wordt rondgeleid door medewerkers en bewoners van het verzorgingshuis, met wie zij vervolgens ook in gesprek gaat.

De Deense organisatie OK-Foundation heeft meerdere verzorgingshuizen en behandelcentra in Denemarken.