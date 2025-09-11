Prinses Catherine bezoekt historische zijdefabriek

Prinses Catherine heeft een bezoek gebracht aan de Sudbury Silk Mills, een zijdefabriek in het dorp Sudbury in het oosten van Engeland. Het familiebedrijf, dat al meer dan driehonderd jaar bestaat, speelt volgens GB News een belangrijke rol in de Britse textielindustrie.

De zijdefabriek maakt op maat geweven stoffen die bestemd zijn voor internationale modehuizen en interieurontwerpers. Tijdens haar bezoek bracht Catherine tijd door met het ontwerpteam. Zo kreeg ze uitleg over het creatieve proces en bekeek ze de uitgebreide archieven. Ook ging de prinses naar de weefvloer, waar ze het productieteam ontmoette en de weefgetouwen in actie zag.

Later bezoekt Catherine de Marina Mill in Cuxton, Kent, een familiebedrijf gespecialiseerd in handmatig ontwerpen en zeefdrukken van meubelstoffen.