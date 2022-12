Prinses Catherine brengt bezoek aan universiteit Harvard

Prinses Catherine heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Harvard University in Boston. De prinses van Wales ging langs bij een centrum dat zich richt op de ontwikkeling van jonge kinderen, een thema waar Catherine zich al jaren voor inzet.

De vrouw van prins William sprak op het Center on the Developing Child met wetenschappers over welke onderzoeken ze er onder meer doen. De prinses werd op straat opgewacht door een menigte. Ze maakte met enkele mensen een kort praatje.

Catherine en William zijn woensdag aangekomen in Boston. De belangrijkste reden voor hun bezoek is de uitreiking van de Earthshot Prize, een initiatief van de prins. De awards voor ideeën voor oplossingen voor de klimaatverandering worden vrijdagavond uitgereikt. Er zijn ook twee Nederlandse initiatieven genomineerd.