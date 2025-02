Prinses Catherine en kinderen delen zelfgemaakte portretten

Prinses Catherine en haar kinderen hebben de tijd genomen om elkaar te tekenen. De prins en prinses van Wales delen maandag via hun account op Instagram vier portretten die zijn gemaakt door de echtgenote van prins William, prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Het lijkt erop dat de drie kinderen een portret van hun moeder hebben gemaakt en dat prinses Catherine een portret van haar oudste zoon George heeft getekend.

De 6-jarige Louis tekende het hoofd van zijn moeder met voornamelijk een rood potlood, waarbij hij alleen het voorhoofd heeft voorzien van enkele oranje golfjes. Charlotte (9) gebruikte wat meer kleur bij haar potloodtekening en gaf haar moeder blauw/paars haar en gele oogschaduw. George (11) is gedetailleerder te werk gegaan en tekende zijn moeder zittend in een grote stoel met de benen over elkaar. Catherine lijkt houtskool te hebben gebruikt voor haar portret van George, die zijn ogen gesloten heeft.

De tekeningen worden ook gedeeld vanuit Early Childhood, een organisatie die zich inzet voor de vroege ontwikkeling van kinderen en waarvoor Catherine zich al langer inzet. Bij de afbeelding van de portretten schrijven de royals en Early Childhood dat sociale en emotionele vaardigheden zich al in de vroege kinderjaren beginnen te ontwikkelen en dat deze “essentieel zijn gedurende ons hele leven”.

“Samen portretten tekenen met kinderen kan een moment van verbinding zijn. Je brengt tijd door met elkaar observeren en op elkaar focussen, terwijl je creatief bezig bent en – het allerbelangrijkste – veel plezier met elkaar hebt!”, aldus de accounts van de prins en prinses van Wales en Early Childhood.