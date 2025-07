Prinses Catherine: fase na behandeling is heel moeilijk

De Britse prinses Catherine heeft openhartig gesproken over de uitdagingen van het herstel na chemotherapie. De prinses van Wales zei tijdens een bezoek aan een ziekenhuis in Essex dat de fase na de behandeling “heel moeilijk” is.

Vorig jaar werd kanker vastgesteld bij de vrouw van prins William. In september werd bekend dat ze haar behandeling had afgerond, waarna ze haar werk geleidelijk weer oppakte. Ze omschreef het herstel als “een achtbaan”. “Je houdt je tijdens de behandeling sterk, gaat er stoïcijns doorheen. De behandeling is klaar en je denkt ‘ik kan weer verder, terug naar normaal'”, zei de prinses volgens de BBC tegen aanwezigen. “Maar eigenlijk is de fase erna heel moeilijk. Je bent niet in staat om thuis te functioneren zoals je misschien ooit gewend was”, zei de prinses.

Catherine noemde de ervaring verder “levensveranderend” voor zowel patiënten als hun families. “Het wordt soms niet erkend, vooral als het de eerste keer is, hoeveel impact het zal hebben. Je moet je nieuwe normaal zien te vinden. Het is een achtbaan, geen soepele reis. De realiteit is anders, je maakt moeilijke tijden door”, aldus Catherine.

Het bezoek van Catherine was het eerste sinds ze half juni haar visite naar de paardenraces van Royal Ascot afzegde. De prinses plantte tijdens het bezoek een aantal naar haar vernoemde rozen in de tuin van het ziekenhuis.