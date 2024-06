Prinses Catherine gearriveerd voor Trooping the Colour

Prinses Catherine is zaterdagochtend aangekomen bij Buckingham Palace voor Trooping the Colour. Volgens Britse media arriveerde ze samen met prins William en hun drie kinderen George, Charlotte en Louis in een auto.

Catherine zit samen met haar kinderen in een rijtuig tijdens de militaire parade ter ere van de verjaardag van de Britse vorst. William is te paard. Koning Charles en koningin Camilla nemen plaats in een koets. De koninklijke familie verschijnt na afloop samen op het paleisbalkon.

Het was nog niet helemaal zeker of Catherine, die wordt behandeld voor kanker, er zaterdag bij zou zijn. Haar aanwezigheid werd vrijdagavond aangekondigd. De prinses van Wales liet toen ook in een brief weten dat ze vooruitgang boekt, maar dat ze “goede en slechte” dagen heeft.

Het is voor het eerst in lange tijd dat Catherine weer in het openbaar verschijnt. De prinses doet het ook de komende maanden nog rustiger aan, schreef ze in de brief. “Ik leer geduldig te zijn, vooral als het om onzekerheid gaat. Ik neem elke dag zoals hij komt, luister naar mijn lichaam en sta mezelf toe de broodnodige tijd te nemen om te genezen.”