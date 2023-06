Prinses Catherine geniet van verhalen bij opening kindermuseum

Prinses Catherine heeft woensdag het vernieuwde kindermuseum Young V&A in Londen geopend. De prinses van Wales werd daar door talloze kinderen getrakteerd op verhalen en genoot daarvan. “Ik zou graag zelf nog meer verhalen komen vertellen. De volgende keer neem ik mijn kinderen mee. Ik heb echt een leuke tijd gehad, bedankt, ga zo door met verhalen vertellen”, zei Catherine volgens aanwezige verslaggevers na afloop van het bezoek.

Het opgefriste museum, dat zaterdag officieel opent, bestaat uit drie verschillende afdelingen met objecten die de creativiteit van kinderen van verschillende leeftijden moet aanwakkeren. Zo trof Catherine er onder anderen basisschoolleerlingen die uitvindingen hadden bedacht.

In een andere ruimte ontmoette de prinses kinderen die verhalen hadden bedacht gebaseerd op items uit het museum. De jonge verhalenvertellers wilden hun werk graag met haar delen. Zo kreeg Catherine onder meer te horen over een slager die constant op zijn hoofd werd geslagen en een vader die per ongeluk zijn eten had uitgespuugd.

De prinses vertelde dat haar eigen kinderen, George, Charlotte en Louis, ook graag verhalen verzinnen. “Ze vertellen me continu verhalen.”