Prinses Catherine naar vrouwenfinale Wimbledon op zaterdag

Prinses Catherine is zaterdag aanwezig bij de vrouwenfinale van tennistoernooi Wimbledon in Londen. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag bekendgemaakt.

De finale, die om 15.00 uur Nederlandse tijd begint, gaat tussen de Tsjechische Marketa Vondrousova en Ons Jabeur uit Tunesië.

De gehele Britse koninklijke familie is groot tennisliefhebber. De leden, William en Catherine in het bijzonder, zijn regelmatig op de tribune te vinden. Eerder deze maand zat Catherine samen met tennisgrootheid Roger Federer in het publiek tijdens de wedstrijd tussen Andy Murray en Ryan Peniston.

Catherine is sinds 2016 tevens beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, die het toernooi op Wimbledon organiseert.