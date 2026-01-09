Prinses Catherine: natuur heeft mij geholpen te helen

Het maken van de serie ‘Moeder Natuur’ is voor de prinses van Wales een “diep persoonlijke, creatieve reflectie geweest” op hoe de natuur haar heeft geholpen te helen. Dat schrijft prinses Catherine vrijdag op haar Instagram-account, de dag waarop zij haar 44ste verjaardag viert. Ze benadrukt dat we nog “zoveel” van de natuur kunnen leren en dat dit kan bijdragen aan “een gelukkigere en gezondere wereld”.

De echtgenote van prins William heeft een heftige periode achter de rug. In maart 2024 maakte Catherine bekend dat bij haar kanker was vastgesteld. Nadat zij in september van datzelfde jaar haar chemotherapie had afgerond, kon zij begin 2025 goed nieuws delen: bij de laatste medische evaluaties werden geen tekenen van actieve kanker meer gevonden. Sindsdien werkt de prinses aan haar herstel en pakt ze haar publieke taken geleidelijk weer op.

De serie bestaat uit vier korte seizoensvideo’s (lente, zomer, herfst en winter) die door Catherine zelf worden ingesproken. In elke aflevering reflecteert zij op wat de natuur kan leren over vernieuwing, veerkracht, verbondenheid en emotioneel herstel. De eerste aflevering (lente) verscheen in mei 2025 ter gelegenheid van de week van de mentale gezondheid.