Prinses Catherine noemt baard William ’trend’

De Britse prinses Catherine heeft voor het eerst in het openbaar iets gezegd over het baardje van haar man prins William. Tijdens haar bezoek aan een militaire kazerne in Londen maandag kwam het onderwerp ter sprake.

“Trends komen en gaan”, zei de prinses over de opmars van gezichtsbeharing in een gesprek met een aantal militairen. “Ik zei tegen mijn man dat ik niet zeker weet hoelang hij het kan laten staan.” Daarmee bleef het onduidelijk wat Catherine echt van het baardje van William vindt.

Jason Knauf, de voormalige assistent van het paar, zei vorige maand in een interview met 60 Minutes Australia dat Catherine waarschijnlijk positief is over de baard. “Als ze het niet leuk had gevonden, had hij het niet laten staan. Dat kan ik je wel vertellen.” William zei eerder dat zijn dochter prinses Charlotte het aanvankelijk maar niets vond dat hij zich niet meer glad scheerde. De Britse troonopvolger verscheen in augustus voor het eerst met een beginnend baardje.

Catherine was op de militaire kazerne om een parade van de Ierse Garde bij te wonen ter ere van St. Patrick’s Day. De prinses van Wales is kolonel van het regiment en deelde tijdens haar bezoek uit. Ze trakteerde de militairen op een rondje en dronk zelf ook een biertje mee. “Het is het minste wat ik kan doen”, stelde de prinses.