Prinses Catherine populairste lid van Britse koninklijke familie

Prinses Catherine is het populairste lid van de Britse koninklijke familie. Dat blijkt uit een peiling van het Britse marktonderzoeksbureau Yougov, meldt persbureau DPA dinsdag.

De 42-jarige Catherine, die onlangs openbaar maakte dat ze behandeld wordt voor kanker, is in populariteit iets gestegen ten opzichte van hetzelfde onderzoek in februari. 76 procent van de respondenten staat positief tegenover de toekomstige koningin, waar dat enkele maanden geleden nog 74 procent was.

Catherine neemt de koppositie over van haar echtgenoot prins William, want hij is juist iets gedaald in populariteit. Waar in februari 77 procent van de ondervraagden positief dacht over de troonopvolger, is dat nu nog 73 procent. Daarnaast heeft 21 procent een negatief beeld van prins, een stijging van vijf procent. Over Catherine denkt 16 procent negatief, waar dat eerder 15 procent was.

Jongere mensen

Koning Charles staat met een positiviteitsscore van 63 procent op de vierde plaats achter zijn zus prinses Anne, die 71 procent scoort. Koningin Camilla wordt door precies de helft van de ondervraagden positief beoordeeld.

Over het algemeen wordt er door jongere mensen minder positief gedacht over de monarchie dan door oudere mensen. Van de 18- tot 24-jarigen staat 32 procent achter de monarchie, terwijl dit onder de 65-plussers bijna 80 procent is.