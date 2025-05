Prinses Catherine reikt Britse modeprijs uit

De Britse prinses Catherine heeft dinsdag de Queen Elizabeth II Award for British Design uitgereikt aan Patrick McDowell. De Londense ontwerper krijgt de prijs voor zijn rol in de Britse mode-industrie.

De uitreiking vond plaats in Londen, bij de British Fashion Council. Dat is een non-profitorganisatie die tot doel heeft een duurzame groei van de Britse mode te stimuleren.

Het Britse hof deelde beelden van de uitreiking via sociale media. Daarop is te zien hoe de prinses van Wales in gesprek ging met McDowell.

De prijs werd voor het eerst in 2018 uitgereikt, toen nog door de inmiddels overleden koningin Elizabeth. Dat deed zij destijds op de London Fashion Week.