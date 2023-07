Prinses Catherine reikt schaal uit aan winnares Wimbledon

De Tsjechische tennisster Marketa Vondrousova heeft de vrouwenfinale van Wimbledon gewonnen. Uit handen van prinses Catherine kreeg ze de schaal die bij haar verrassende zege hoort.

Catherine had de finale tussen Vondrousova en Ons Jabeur uit Tunesië vanuit de koninklijke loge bekeken. De royal, een echte tennisfan, zag dat de Tsjechische voor een unicum zorgde door als ongeplaatste speler Wimbledon te winnen.

Na de finale kwam Catherine vanuit de loge naar het heilige gras. Ze maakte eerst nog een praatje met de ballenmeisjes en -jongens. Na die gesprekjes gaf ze de troostprijs aan de hevig geëmotioneerde Jabeur om daarna Vondrousova te feliciteren en de overwinningsschaal uit te reiken.

Ook tijdens deze editie van het Britse grandslamtoernooi liet Catherine zich geregeld zien op Wimbledon. Zo was ze op de tweede dag van het toernooi te gast op de All England Lawn Tennis and Croquet Club en in de week voor de start van het grastoernooi nam ze ook al een kijkje op Wimbledon.