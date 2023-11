Prinses Catherine roept op voor meer begrip voor verslaafden

Prinses Catherine is “verheugd” dat zij de voorbije week haar bijdrage heeft kunnen leveren aan de campagne voor de Addiction Awareness Week 2023. Dat doet zij in een statement dat is verschenen op de website van Action on Addiction.

“Ik hoop dat we, door openlijker te praten over verslavingen, rekening kunnen houden met de mensen in ons eigen leven en in onze gemeenschappen die daar last van hebben”, aldus de prinses van Wales. “Een verslaving beïnvloedt mensen op zoveel manieren.”

Volgens Catherine is het belangrijk om iemand die kampt met verslavingsproblematiek proberen te begrijpen “vanuit compassie en empathie”. “Op die manier kunnen we de cyclus doorbreken. Verslaving is geen keuze. Het is een ernstige psychische aandoening. En met de juiste steun is herstel mogelijk.”

De Addiction Awareness Week 2023 duurt nog tot en met zaterdag.