Prinses Catherine schoon na kankerbehandeling

De Britse prinses Catherine is klaar met haar chemotherapie en schoon. Dat heeft de 42-jarige vrouw van prins William maandag laten weten in een persoonlijk bericht op Instagram. Eerder dit jaar werd kanker bij de prinses vastgesteld.

“Ik kan niet zeggen wat voor een opluchting het is dat ik mijn chemotherapie eindelijk heb afgerond”, schrijft de prinses van Wales, die de afgelopen negen maanden ontzettend zwaar noemt voor de familie. “Het leven kan in een ogenblik veranderen en we moesten een manier vinden om op een onbekende weg te navigeren. Kanker is complex, beangstigend en onvoorspelbaar voor iedereen, met name voor je naasten.”

“Deze tijd heeft William en mij er vooral aan herinnerd om na te denken over en dankbaar te zijn voor de eenvoudige, maar belangrijke dingen in het leven”, vervolgt Catherine. De boodschap wordt vergezeld door een video van het gezin van de prinses. Daarin is onder meer te zien hoe Catherine door het bos loopt en tijd doorbrengt met haar familie.

De prinses zegt verder dat haar focus ligt op kankervrij blijven. Ze benadrukt dat de weg naar volledig herstel nog lang is.