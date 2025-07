Prinses Catherine selecteert items voor Londense mini-expositie

Prinses Catherine heeft een minitentoonstelling samengesteld in het Victoria and Albert Museum in Londen. Ook schreef de prinses een persoonlijke boodschap bij de historische objecten. De tentoonstelling is vanaf woensdag te zien in het V&A East Storehouse.

In de boodschap bij haar tentoonstelling Makers and Creators schrijft de prinses: “Objecten kunnen een verhaal vertellen. Een verzameling objecten kan een verhaal creëren, zowel over ons verleden als ter inspiratie voor de toekomst. Deze tentoonstelling viert onze makers en scheppers uit het verleden en laat zien hoezeer historische objecten mode, design, film, kunst en creativiteit van vandaag kunnen beïnvloeden.”

De prinses selecteerde onder meer een aquarel van een open plek in het bos door kinderboekenschrijfster Beatrix Potter, een middeleeuwse kerktegel uit Somerset en een Welsh dekbed dat bijna tweehonderd jaar geleden met de hand werd gemaakt. Catherine is beschermvrouwe van het museum en koos de items in juni toen ze het East Storehouse in Stratford bezocht.