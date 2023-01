Prinses Catherine speelt en knutselt met kinderen op crèche

Prinses Catherine heeft zich woensdag zichtbaar vermaakt tijdens een bezoek aan het kinderdagverblijf Foxcubs Nursery in de Engelse stad Luton. De vrouw van prins William sprak er met medewerkers en ouders, maar speelde ook met de kinderen. Vooral dat laatste beviel haar goed, is te zien op video’s van aanwezige royaltyverslaggevers.

De prinses van Wales maakte onder meer een papieren masker samen met de kleintjes. Ook schoof Catherine aan bij een groepje dat Chinese letters aan het leren was. Ook speelde de prinses even mee met kinderen aan de zandtafel. Toen een jongetje vervolgens niet aan de kant wilde toen de aanwezige fotografen Catherine in haar eentje wilden fotograferen, moest ze hard lachen.

Ook was er tijdens het bezoek ruimte voor serieuzere zaken. Zo sprak de prinses met ouders en medewerkers van de crèche. Een van de onderwerpen was het belang van aandacht voor de ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren, dat is een thema waar Catherine al jaren veel mee bezig is.