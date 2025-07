Prinses Catherine voor het eerst sinds 2023 bij staatsbanket

De Britse prinses Catherine is dinsdagavond bij het staatsbanket voor het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron. Dat melden verschillende Britse media, waaronder de BBC. Het is de eerste keer sinds november 2023 dat de vrouw van prins William bij een staatsbanket aanwezig is. Destijds bracht de toenmalige Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol een staatsbezoek.

Sinds november 2023 zijn er twee staatsbezoeken geweest in het Verenigd Koninkrijk. In juni vorig jaar bracht de Japanse keizer een staatsbezoek, in december betrof het de emir van Qatar. Bij die staatsbezoeken was Catherine niet aanwezig bij het staatsbanket. Vorig jaar werd bij de prinses kanker vastgesteld. Ze legde daarna een tijdje haar werk neer. Eerder dit jaar maakte de prinses bekend dat ze in remissie is.

Catherine speelde eerder op de dag al een rol bij het Franse staatsbezoek. Samen met haar man William verwelkomde zij de Franse president en zijn echtgenote Brigitte op de militaire luchthaven RAF Northolt in Londen. Het was echter nog niet duidelijk of zij ook bij het staatsbanket zou zijn.