Prinses Catherine ziet Engelse rugbyers naar halve finale WK gaan

Prinses Catherine heeft de rugbyers van Engeland zondag op de tribune in Marseille zien winnen in de kwartfinale van het WK. De Engelsen waren met 30-24 te sterk voor de rugbyers van Fiji.

Op Instagram deelt het account van William en Catherine een bericht van de Engelse rugbybond waarin de overwinning wordt gevierd. “Naar de halve finale! Gefeliciteerd”, schrijft het hof in een Story bij het bericht.

Zaterdag was Catherines echtgenoot prins William in hetzelfde stadion getuige van het verlies van Wales in de kwartfinale tegen Argentinië. De 10-jarige prins George zat toen naast zijn vader op de tribune.