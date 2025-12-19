Prinses Charlène bezoekt dierenasiel met broer en nichtje

Prinses Charlène heeft een bezoek gebracht aan een Monegaskisch dierenasiel in de Franse plaats Peille. De vrouw van prins Albert is voorzitter van de opvanglocatie en werd tijdens haar bezoek vergezeld door haar broer Gareth Wittstock, die vicevoorzitter is. Ook Camille Gottlieb, de 27-jarige dochter van prinses Stéphanie, reisde mee.

Charlène bezocht het dierenasiel om de verbeteringswerkzaamheden te bekijken die zijn uitgevoerd om dieren zo goed mogelijk op te vangen. De prinses ontmoette dierenverzorgers en ging in gesprek met leden van de raad van bestuur.

Het Monegaskische hof heeft op Instagram foto’s gedeeld van Charlènes bezoek. Te zien is hoe de prinses onder meer katten aait en hondenverblijven bekijkt. Ook poseerde ze met medewerkers van het asiel voor een groepsfoto.